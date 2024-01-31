Москва, 31 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки потеряли до 310 военных, один танк и три бронемашины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 января.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны <…> Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»», — сказано в сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил, что на донецком направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

Российские военные заняли на этом направлении более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск действовали при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отмечал представитель ведомства.

Конашенков уточнил, что бои шли у сёл Красное, Андреевка, Новомихайловка, Георгиевка и посёлка Курдюмовка в ДНР.

Вместе с тем 30 января в Минобороны сообщили о поражении склада горючего ВСУ и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T. В минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, а также улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отметили в ведомстве. На краснолиманском направлении потери противника составили до 290 человек, на донецком направлении — до 310 человек.