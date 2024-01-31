Москва, 31 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения целей «Пеликан» в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 января на брифинге.

dpa/picture-alliance/ТАСС Ракетный комплекс IRIS-T

По данным ведомства, в минувшие сутки ВСУ лишились зенитного ракетного комплекса IRIS-T, разработанного в Германии, и РЛС кругового обзора «Пеликан».

Кроме того, российские военные нанесли поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике противника в 136 районах.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки российские военные также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на херсонском направлении, 81 беспилотник. Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее Минобороны показало кадры с ударами кочующих миномётов по украинским позициям. Эти расчёты постоянно перемещаются между позициями, подготовленными заранее, что позволяет наносить противнику максимальный урон и при этом избегать ответного огня.