Москва, 28 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил 28 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/ РИА Новости Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 2022г

«С президентом — нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Гросси в начале февраля собирается приехать на Запорожскую АЭС. Ранее об этом заявлял сам глава МАГАТЭ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 января заявила, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси приедет в Россию в ближайшее время.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты ЗАЭС. Он рассказал, что все энергоблоки станции находятся сейчас в режиме останова, на одном разогнаны парогенераторы для подачи тепла в город Энергодар и на станционные сооружения станции.

Лахачёв также прокомментировал заявление Гросси на заседании СБ ООН 27 января о том, что существует реальная угроза ядерной аварии на ЗАЭС. Глава «Росатома» подчеркнул, что такая угроза может исходить только от ВСУ, и сообщил, что в районе станции за неделю обезвредили около сотни украинских беспилотников.