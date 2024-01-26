В МАГАТЭ заявили о реальности большой аварии на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о реальной угрозе большой ядерной аварии на ЗАЭС
Вена, 26 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время заседания Совбеза ООН об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС 25 января заявил, что «реальная угроза существует».
«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — отметил он.
Гросси назвал обстановку вокруг станции невероятно шаткой из-за крупных радиологических последствий потенциальной аварии. Этому способствуют продолжающиеся долгое время боевые действия, часто в непосредственной близости от станции, уточнил глава МАГАТЭ.
«Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от станции, что ставит под угрозу ее физическую целостность», — резюмировал Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.
Как сообщало ИА Регнум, в июне глава киевского режима Владимир Зеленский накануне визита Гросси в Россию бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле его слованазвали очередной ложью. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭСкрайне настораживают, а депутат Госдумы и первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заметил, что посетившие станцию представители агентства могли убедиться в абсурдности обвинений Зеленского. России невыгодно проводить диверсии на станции после всех вложенных в нормализацию её работы средств, добавил он.
В начале июля ВСУ увеличили активность полётов беспилотников в районе ЗАЭС. Глава региона Евгений Балицкий 10 августа заявил, что на станции отработали все возможные варианты ответов на провокации Киева и отметил, что станция под надёжной охраной. В октябре начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ атаковали и безуспешно пытались захватить ЗАЭС и признал, что Россия организовала грамотную оборону.
Тогда же в Минобороны России пояснили, что ВСУ совершают провокации с целью создать угрозу техногенной катастрофы на станции и помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. После этого возобновились атаки Украины и стало известно, что российские военные практически каждую неделю пресекают попытки проникновения украинских диверсантов на станцию.