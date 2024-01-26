Вена, 26 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время заседания Совбеза ООН об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС 25 января заявил, что «реальная угроза существует».

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — отметил он.

Гросси назвал обстановку вокруг станции невероятно шаткой из-за крупных радиологических последствий потенциальной аварии. Этому способствуют продолжающиеся долгое время боевые действия, часто в непосредственной близости от станции, уточнил глава МАГАТЭ.

«Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от станции, что ставит под угрозу ее физическую целостность», — резюмировал Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне глава киевского режима Владимир Зеленский накануне визита Гросси в Россию бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле его слованазвали очередной ложью. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭСкрайне настораживают, а депутат Госдумы и первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заметил, что посетившие станцию представители агентства могли убедиться в абсурдности обвинений Зеленского. России невыгодно проводить диверсии на станции после всех вложенных в нормализацию её работы средств, добавил он.

В начале июля ВСУ увеличили активность полётов беспилотников в районе ЗАЭС. Глава региона Евгений Балицкий 10 августа заявил, что на станции отработали все возможные варианты ответов на провокации Киева и отметил, что станция под надёжной охраной. В октябре начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ атаковали и безуспешно пытались захватить ЗАЭС и признал, что Россия организовала грамотную оборону.

Тогда же в Минобороны России пояснили, что ВСУ совершают провокации с целью создать угрозу техногенной катастрофы на станции и помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. После этого возобновились атаки Украины и стало известно, что российские военные практически каждую неделю пресекают попытки проникновения украинских диверсантов на станцию.