Москва, 27 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС может исходить только от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 27 января генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

Глава «Росатома» также заявил, что ситуация на станции находится под контролем. Он отметил, что около 4,5 тыс. работников заключили контракты с эксплуатирующей организацией. Лихачёв отметил, что нет никах сомнений в безопасности Запорожской АЭС.

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