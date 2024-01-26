Энергодар, Запорожская область, 26 января, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС может состояться в начале февраля. Об этом сообщил 26 января советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в первой декаде февраля», — уточнил Карчаа.

Кроме того, представитель «Росэнергоатома» подтвердил, что в ходе визита планируется обсуждение ряда вопросов ядерной безопасности. В их числе — проблема обеспечения станции технической водой в контексте последствий подрыва украинской армией Каховской ГЭС в прошедшем году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 25 января в ходе пресс-подхода на полях ООН рассказал о планах в ближайшие десять дней посетить Россию и Украину.

В пресс-службе «Росатома» в декабре сообщили, что глава госкорпорации Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси в ходе встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата договорились провести консультации по Запорожской АЭС в начале 2024 года.

20 января МАГАТЭ сообщило, что эксперты агентства обнаружили на территории Запорожской АЭС новые мины, установленные в буферной зоне по периметру объекта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя это заявление, указал на то, что обнаруженные мины представляют угрозу только для диверсантов. Он также пояснил, что взрывные устройства расположены между внешним и внутренним периметрами станции, куда не заходит персонал.