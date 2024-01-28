Москва, 28 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время намерен посетить Россию. Об этом 28 января сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Дипломат уточнила, что для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС в Москве должны пройти межведомственные консультации с Гросси.

До этого глава МАГАТЭ в ходе регулярной ротации экспертов Секретариата агентства собирается снова посетить ЗАЭС в Энергодаре, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил о «реально существующей» угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, вокруг станции сложилась невероятно шаткая ситуация из-за крупных радиологических последствий потенциальной аварии, чему способствуют боевые действия, часто в непосредственной близости от АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 27 января, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинской армии. Он рассказал, что в районе станции за неделю обезвредили порядка 100 дронов ВСУ, которые также в последние несколько месяцев били по Энергодару.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 21 января, что Киев в ситуации с ЗАЭС не отказывается от стратегии ядерного терроризма и планов по захвату станции, потому что «безумно» желает заслужить расположение Запада.