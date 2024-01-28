Захарова подтвердила намерение Гросси в ближайшее время посетить Россию
Москва, 28 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время намерен посетить Россию. Об этом 28 января сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — заявила она в беседе с «РИА Новости».
Дипломат уточнила, что для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС в Москве должны пройти межведомственные консультации с Гросси.
До этого глава МАГАТЭ в ходе регулярной ротации экспертов Секретариата агентства собирается снова посетить ЗАЭС в Энергодаре, добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, 26 января Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил о «реально существующей» угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, вокруг станции сложилась невероятно шаткая ситуация из-за крупных радиологических последствий потенциальной аварии, чему способствуют боевые действия, часто в непосредственной близости от АЭС.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 27 января, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинской армии. Он рассказал, что в районе станции за неделю обезвредили порядка 100 дронов ВСУ, которые также в последние несколько месяцев били по Энергодару.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 21 января, что Киев в ситуации с ЗАЭС не отказывается от стратегии ядерного терроризма и планов по захвату станции, потому что «безумно» желает заслужить расположение Запада.