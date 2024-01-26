Энергодар, Запорожская область, 26 января, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси в ближайшие десять дней посетит Россию и Украины. Об этом он рассказал в четверг, 25 января, в ходе пресс-подхода на полях ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем — в Киеве и в России», — сказал Гросси по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной электростанции для Совета Безопасности ООН.

В конце начале декабря пресс-службе «Росатома» сообщили, что глава госкорпорации Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси в ходе встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ОН об изменении климата договорились о проведении консультаций по Запорожском АЭС в начале 2024 года. Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности атомной электростанции и работу наблюдателей от МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Международное агентство по атомной энергетике сообщило, что эксперты агентства обнаружили на территории Запорожской АЭС новые мины, установленные по периметру объекта в буферной зоне. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя это заявление, указал на то, что обнаруженные мины представляют угрозу только для диверсантов. Он также почеркнул, что взрывные устройства расположены между внешним и внутренним ограждениями станции, куда не заходит персонал.