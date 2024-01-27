Москва, 27 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Россия соблюдает все пять принципов защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС), нет никаких сомнений в обеспечении безопасности станции, заявил 27 января журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Все блоки находятся в режиме останова. На одном блоке разогнаны парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на Энергодар, и на сами станционные сооружения», — рассказал он.

Лихачёв добавил, что договоры о работе на ЗАЭС заключили около 4,5 тыс. сотрудников. Госкорпорация приобрела мобильные генераторные установки, которые могут обеспечить атомную станцию электроэнергией, если будут проблемы с внешней электросетью, топливом запаслись на десятки суток, отметил глава компании.

Гендиректор концерна также сообщил, что «Росатом» готовится к полноформатным консультациям по ЗАЭС с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе лично с главой агентства Рафаэлем Гросси.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 26 января сообщил, что Гросси планирует в очередной раз посетить Запорожскую АЭС в начале февраля. На повестке стоит вопрос обеспечения ядерной безопасности на станции, в том числе проблемы снабжения водой с учётом того, что ВСУ подорвали Каховскую ГЭС.

Гросси озвучил пять принципов безопасности на ЗАЭС 30 мая. Они предполагают исключение огня по станции, а также с её территории, отказ от тяжёлых вооружений и военнослужащих на её территории. Также глава МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность линии энергоснабжения станции и защитить её от нападений и диверсантов.

В июне глава киевского режима Владимир Зеленский накануне визита Гросси в Россию бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле его слова назвали очередной ложью.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают, а депутат Госдумы и первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий заметил, что посетившие станцию представители агентства могли убедиться в абсурдности обвинений Зеленского. России невыгодно проводить диверсии на станции после всех вложенных в нормализацию её работы средств, добавил он.

В начале июля ВСУ увеличили активность полётов беспилотников в районе ЗАЭС. Глава региона Евгений Балицкий 10 августа заявил, что на станции отработали все возможные варианты ответов на провокации Киева, и отметил, что станция под надёжной охраной.

В октябре начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ атаковали и безуспешно пытались захватить ЗАЭС, и признал, что Россия организовала грамотную оборону.

Тогда же в Минобороны России пояснили, что ВСУ совершают провокации с целью создать угрозу техногенной катастрофы на станции и помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. После этого возобновились атаки Украины и стало известно, что российские военные практически каждую неделю пресекают попытки проникновения украинских диверсантов на станцию.