Пхукет, Таиланд, 28 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Музыканты группы «Би-2», которых задержала полиция в Таиланде, впервые вышли на связь. Они сообщили на странице группы в Telegram-канале, что находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться», — говорится в сообщении.

Музыканты также сообщили, что находятся на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации.

Помимо этого, они заявили, что поводом для задержания 24 января стали некорректно оформленные организаторами документы. Первую ночь музыканты провели в камере полицейского участка. Местная полиция задержала всех участников рок-группы. Среди них граждане России, Израиля и Австралии.

В «Би-2» рассказали, что суд Пхукета вынес решение о штрафе, который музыканты оплатили на месте. Во время суда им не предоставили переводчика, и они не смогли ознакомиться с содержимым документов по делу, заверили в группе. После этого участников коллектива задержала миграционная полиция, под надзором которой они ожидали решения вопроса пребывания в стране. Никаких дополнительных обвинений музыкантам не предъявили.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании участников группы «Би-2» стало известно 25 января. Музыкантов задержала туристическая полиция за отсутствие разрешения на работу. Семь участников группы провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции.

Суд Пхукета оштрафовал каждого из музыкантов на три тысячи батов ($84). Участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в страны, гражданами которых они являются. При этом генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что выдворение из страны происходит за счёт депортируемого. В российском диппредставительстве также отметили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась штрафу для музыкантов рок-группы «Би-2» в Таиланде. Дипломат заявила, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.

После начала спецоперации на Украине солисты «Би-2» Егор Бортник (Лёва) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Александр Уман (Шура) уехали из России. Сами они заявили, что просто отправились навестить родственников в Израиле.

В ноябре 2023 года Лёва заявил, что у России нет никакого культурного кода. В том же месяце Минюст внёс его в реестр иноагентов. Солисты заявляли в интервью о наличии у них израильского гражданства. Шура также упоминал австралийское.