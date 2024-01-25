Пхукет, Таиланд, 25 января, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Туристическая полиция Тайланда уведомила о задержании с последующим арестом участников рок-группы «Би-2» после концерта на острове Пхукет. У артистов была оформлена только туристическая виза, но не было разрешения на работу в стране, подтвердили телеканалу RT 25 января сотрудники отделения полиции в Патонге.

Александр Рюмин/ТАСС

Ночь в камере

По данным «РИА Новости», всего были задержаны семь человек. До того, как нарушителей освободили, они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Суд, который который вынесет решение об уплате штрафа, состоится 26 января, информирует информагенство со ссылкой на неназванный источник. По данным СМИ, у одного из музыкантов группы есть гражданство Израиля.

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Клуб Illusion: просто сдавали площадку

Клуб Illusion, где выступила группа «Би-2» считается современной шоу-ареной и самым крупным диско-клубом на Пхукете. Изначально задумывался, как масштабная сцена для разных шоу и театрализованных выступлений с акробатическими элементами в стиле Цирка дю Солей. Его распорядители рассказали RT, что у них нет информации об этом инциденте, и что якобы они ничего не знают о нарушениях, поскольку «просто сдавали площадку для проведения концерта».

В генконсульстве РФ на Пхукете также сообщили, что за помощью в консульство группа Би-2 не обращалась.

Нелегальная работа в Тайланде. Последствия

В 2017 году специальным чрезвычайным постановлением правительство Таиланда ужесточило наказания за нелегальную работу иностранных граждан. Теперь нарушителям грозит пять лет тюрьмы или штраф от 2 до 100 тысяч батов, информирует путеводитель для туристов pattaya. zagranitsa.com.

Статистика относящаяся к периоду с 1 октября 2022 года по 12 марта 2023 года свидетельствует о том, что Министерство труда Таиланда и правоохранительные органы арестовали и привлекли к ответственности 1550 иностранцев, занимавшихся нелегальной трудовой деятельностью в стране. Тогда глава Департамента трудоустройства Пхайрот Чотикасатиен пообещал, что его ведомство продолжит борьбу с нелегально работающими в Таиланде иностранцам. В списке зон повышенного внимания он назвал Бангкок, Пхукет, Самуи, Паттайю и Чианг-Май.

Группа Би-2. Что известно?

После начала российской спецоперации на Украине Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Александр Уман долго не обозначали свою позицию и продолжали выступать в России. В августе 2022 года в СМИ появились сообщения, что музыканты покинули страну. Сами они заявили, что просто отправились в Израиль навестить родственников.

В ноябре 2023 года Бортник заявил, что у России нет никакого культурного кода. А ранее, в мае этого года, он раскритиковал и назвал «убийцами» комментаторов, предложивших ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. При этом он отметил, что победили в войне против фашизма «союзнические войска». В том же месяце Минюст внёс Лёву «Би-2» в реестр иноагентов.

В декабре 2023 года занявший сторону Украины и Израиля в военных конфликтах Бортник выразил поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, до этого на Пхукете и в Паттайе были отменены концерты Максима Галкина (признан иноагентом). Цена билетов на концерты варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Организаторы сняли их с продажи. Со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии ТАСС информировало 25 января, что в Таиланде местные власти весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

Также в январе 2024 года в одном из ресторанов острова отменили концерт певицы Светланы Лободы. Похожая ситуация сложилась вокруг концертов комика и иноагента Руслана Белого. Его выступления в Паттайе и Пхукете 7 и 9 января также были отменены.