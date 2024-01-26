Музыкантов «Би-2» оштрафовали за незаконный концерт в Таиланде
Суд Пхукета оштрафовал музыкантов «Би-2» за незаконный концерт на $85 каждого
Бангкок, 26 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Суд Пхукета приговорил арестованных в Таиланде музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84) каждого после их выступления, проведённого без разрешительных документов. Об этом стало известно 26 января.
«Судом принято решение наложить штраф на участников группы за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по 3 тыс. батов», — заявил представитель таиландского суда.
В туристической полиции Пхукета пояснили, что иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность в стране без соответствующего документа. После уплаты штрафа музыкантов обязали покинуть страну. Согласно протоколу, их передадут сотрудникам иммиграционной полиции.
Как сообщало 25 января ИА Регнум, музыкантов группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концертов без разрешения. Уточнялось, что полиция в Патонге задержала семь человек: одного израильтянина и шестерых россиян. Позднее появилось видео, на котором участников группы вели в автобус местные правоохранители.
По информации СМИ, покинувшие Россию музыканты выступают в Таиланде, Турции, Польше, Латвии и просят за это €100 тыс. (более 9,8 млн рублей).