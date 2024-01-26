Бангкок, 26 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Суд Пхукета приговорил арестованных в Таиланде музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84) каждого после их выступления, проведённого без разрешительных документов. Об этом стало известно 26 января.

Петр Ковалев/ТАСС Участники группы «Би-2»

«Судом принято решение наложить штраф на участников группы за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по 3 тыс. батов», — заявил представитель таиландского суда.

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В туристической полиции Пхукета пояснили, что иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность в стране без соответствующего документа. После уплаты штрафа музыкантов обязали покинуть страну. Согласно протоколу, их передадут сотрудникам иммиграционной полиции.

Как сообщало 25 января ИА Регнум, музыкантов группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концертов без разрешения. Уточнялось, что полиция в Патонге задержала семь человек: одного израильтянина и шестерых россиян. Позднее появилось видео, на котором участников группы вели в автобус местные правоохранители.

По информации СМИ, покинувшие Россию музыканты выступают в Таиланде, Турции, Польше, Латвии и просят за это €100 тыс. (более 9,8 млн рублей).