Бангкок, 25 января, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Участников рок-группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу, сообщили 25 января в туристической полиции.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2», — заявили ТАСС в туристической полиции.

Участники рок-группы теперь должны заплатить штраф, размер которого определит суд.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль солист «Би-2» Его Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. Кроме того, выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в России. Солист 10 ноября 20 223 года также заявил, что в России нет никакого культурного кода.

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