* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Официального представителя МИД России Марию Захарову не удивили штраф для музыкантов рок-группы «Би-2» в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Индонезию.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм», — заявила российский дипломат изданию «Подъём».

При этом Захарова заявила, что российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до стран позицию России по теме специальной военной операции на Украине и всем связанным с ней вопросам.

Ранее стало известно, что Галкину отказали во въезде в Индонезию. Там, на туристическом острове Бали, 27 января должен был состояться его концерт. Юморист 27 января рассказал, что паспортном контроле ему отказали во въезде, сославшись на письмо от правительства России. Доказательств своих слов он не привёл.

В январе юморист также не смог выступить на Пхукете и в Паттайе, его концерты отменили. Цена на билеты варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. При этом источник в местной развлекательной индустрии рассказал, что в Таиланде весьма жёстко реагируют на политические высказывания артистов со сцены.

В 2022 году Галкин выступил с критикой российского руководства, а также проведения СВО. Вместе с супругой певицей Аллой Пугачёвой они уехали из России в Израиль. После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года Галкин продолжил критиковать Россию. Он признавался, что уважает новую родину и учит иврит.

О задержании участников группы «Би-2» стало известно 25 января. Музыкантов задержала туристическая полиция за отсутствие разрешения на работу. Суд Пхукета на следующий день, 26 января, оштрафовал каждого из музыкантов на три тысячи батов ($84).

Как стало известно 27 января, участников рок-группы этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в страны, гражданами которых они являются. Точной информации о датах и рейсах пока нет. Однако генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов пояснил, что депортация осуществляется за счёт депортируемого.