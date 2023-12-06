* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Один из основателей и лидеров группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), занявший сторону Украины и Израиля в военных конфликтах, выразил поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в социальных сетях.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант в соцсетях часто использовал стикеры в виде украинского и израильского флагов, чтобы выразить свою позицию, после этого он добавил ещё один флажок — радужный, символизирующий ЛГБТ.

В конце ноября Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил его на территории России.

Политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что это движение лишь на первый взгляд выглядит как несвязанная сеть сообществ, но при этом обладает всеми признаками экстремистской организации. По его словам, участники движения под предлогом следования своим ценностям пропагандируют противоправные действия и пользуются тем, что люди, которые относятся к ЛГБТ, легко вовлекаются в эту экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем.

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине Бортник и Александр Уман (Шура «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) долго не обозначали свою позицию и продолжали выступать в России. В августе 2022 года в СМИ появились сообщения, что музыканты покинули страну из-за давления, «которое оказывали патриотически настроенные граждане». Сами они заявили, что просто отправились в Израиль навестить родственников.

В ноябре 2023 года Бортник заявил, что у России нет никакого культурного кода. А ранее, в мае этого года, он раскритиковал и назвал «убийцами» комментаторов, предложивших ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. При этом он отметил, что победили в войне против фашизма «союзнические войска». В том же месяце Минюст внёс Лёву «Би-2» в реестр иноагентов.