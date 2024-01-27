Бангкок, 27 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Музыкантов группы «Би-2» депортируют из Таиланда в страны, гражданами которых они являются. Об этом стало известно 27 января.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, точной информации о датах и рейсах на данный момент нет. Его слова привёл телеканал РЕН ТВ.

«Депортация осуществляется за счёт депортируемого, то есть он покупает билет на авиарейс, его доставляют в аэропорт и сажают на рейс. Депортация осуществляется в страну гражданской принадлежности нарушителя», — сообщил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за концерты без разрешения. После этого их доставили в местную полицию. На следующий день суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения, оштрафовав каждого на три тысячи батов ($84). Музыкантов также обязали покинуть Таиланд и передали их в руки иммиграционной полиции. Участников рок-группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в Россию, сообщил 27 января генконсул России в Таиланде в Пхукете Владимир Соснов. 27 января стало известно, что их этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в Россию. Об этом также заявил генконсул Соснов.