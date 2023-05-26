* запрещённая в России организация

Москва, 26 мая, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Минюст внёс музыканта Егора Бортника* («Лёва Би-2») в реестр иноагентов, сообщили в ведомстве 26 мая.

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Также в реестр внесены организации «Общенародный Союз Возрождения России» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и «Совет матерей и жен» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), а также ряд физических лиц, включая экономиста Владислава Иноземцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ведущую Ирину Аллеман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

12 мая глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Бортника* иностранным агентом.

9 мая «Лёва Би-2» на своей странице в соцсетях разместил пост, под которым одна из подписчиц поздравила его с Днём Победы, на что Бортник* ответил: «С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!», отметив, что праздник отмечается 8, а не 9 мая.

Подписчики стали оставлять негативные отзывы под постом, в ответ на что «Лёва Би-2» на что последний стал называть их «убийцами, перечеркнувшими все свои достижения», и сравнил критикующих его подписчиков с «животными».

Участники «Би-2» ранее неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине, а покинувший Россию актёр Анатолий Белый заявил, что часть гонораров они отправляют «в помощь Украине». При этом в 2022 году «Би-2» намеревались продолжить давать концерты в России.