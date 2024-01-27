Хельсинки, 27 января, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Общество поддержки русского класса школы в Турку вручило министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон петицию о защите общеобразовательного преподавания на русском языке. Об этом сообщил телеканал Yle.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа выразили обеспокоенность ухудшением положения русского языка в Финляндии. Петицию подписали многие представители университетов и Сил обороны Финляндии (ВС страны).

Подписанты выразили поддержку школе в Восточной Финляндии, в которой преподают русский язык. Её филиалы работают в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу и Турку.

Сейчас все они находятся под угрозой закрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря жители города Лахти в Финляндии написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать, как раньше, изучать русский язык.

Авторы послание приводили аргумент, что в Лахти и области Пяйят-Хяме живёт много людей, для которых русский язык является родным. В школах его преподавали как иностранный.

10 октября власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации, принадлежащей россиянам недвижимости.

Помимо этого, Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России.

30 ноября финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией.

В Хельсинки объяснили такое решение «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, финские власти обвинил Москву в недостаточной тщательной проверок на границе.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от прежнего характера двусторонних отношений с Москвой.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену, которой еврочиновники отгораживают не Россию, а самих себя.

Президент Финляндии Саули Ниинистё 21 января выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признают двойное гражданство, включая Россию.

По данным МВД Финляндии, на конец 2020 года в стране постоянно проживало 143 256 человек с двойным гражданством. Крупнейшей группой были россияне (34 890).

В беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что каждый финский политик надеется выслужиться перед НАТО, поэтому Хельсинки следует плохому примеру других европейских стран, прежде всего Великобритании, и пытается изымать или блокировать имущество владельцев из России.

По словам сенатора, планы финских властей выглядят не совсем честно, так как Хельсинки сами ухудшили экономические отношения с Россией и затруднил финансовые возможности россиян, проживающих в Финляндии.