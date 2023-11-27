Москва, 27 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Своим мнением она поделилась в комментарии «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они ведь сами себя отгородили. От кого? Не только ведь от России, но и от мирового большинства», — сказала она.

По её словам, руками еврочиновников Запад выстраивает новую заградительную стену. И эти «железные заборы и ров какой-то» ограждают не Россию, а их, добавила Захарова.

Хельсинки испортил не только отношения с Россией, но и жизнь самим финнам, когда отказал им в возможности пересечь границу, подчеркнула дипломат. Она задала вопрос, обратившись ко всему Евросоюзу.

«Это более глобальный вопрос, что вообще Европейский союз намерен делать, оказавшись в американской ловушке?», — спросила представитель МИД.

Как сообщало 26 ноября ИА Регнум, финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что готов закрыть все КПП на границе с Россией. При этом приём заявлений от беженцев о предоставлении убежища будет происходить в другом месте, а не на восточной границе.

Из-за закрытия Финляндией КПП на границе с Карелией и Ленинградской областью многие мигранты отправились в Мурманскую. В связи с этим местные власти вынужденно поставили дополнительные КПП на въезде в область и на территории самого региона, а въезжающих проверяют на предмет легитимности.

Ситуация на российско-финской границе обострилась из-за наплыва беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока. По заявлению финских властей, они не имели необходимых для въезда документов. Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

С 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии. Соискатели политического убежища могут подать заявления на пограничных переходах Вартиус и Салла.