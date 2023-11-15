Москва, 15 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Власти Финляндии выбрали путь по дистанцированию от прежнего характера двусторонних отношений с Россией, заявил на брифинге 15 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по дистанцированию», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.

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