В Кремле отреагировали на планы Финляндии закрыть все КПП на границе
Песков выразил сожаление, что Финляндия выбрала путь по дистанцированию от РФ
Москва, 15 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Власти Финляндии выбрали путь по дистанцированию от прежнего характера двусторонних отношений с Россией, заявил на брифинге 15 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА Регнум
«Мы глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по дистанцированию», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.
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