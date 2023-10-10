Хельсинки, 10 октября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на министра юстиции Леену Мери.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — приводит издание её слова.

Ранее Финляндия ещё больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, проведение банковских платежей из России в банки этой страны крайне затруднительно, это делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.

В материале отмечается, что в то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами.

«По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились», — говорится в материале.

Уточняется, что проблемы возникли и с информированием российских собственников о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения.

Телерадиокомпания отмечает, что правительство Финляндии намерено до 2027 года реформировать законодательство и, возможно, перенять опыт Испании, в которой иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счёт в стране и местное контактное лицо.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. По её словам, такова плата России и россиян за ситуацию на Украине — Хельсинки очень важно это показать. По мнению Валтонен, если бы страны коллективного Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», а Россия стала бы «очень сильной», что невыгодно западным странам.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 сентября подчеркнул, что заявление Валтонен о том, что обычные россияне должны расплачиваться за украинский конфликт, является совершенно хамским. Он предположил, что из-за своей неопытности Валтонен напрямую сказала о том, для чего вводятся санкции, — чтобы страдали простые люди. По мнению финского министра, Россия и российский народ понимают, что у конфликта на Украине «есть цена», и Западу «важно это показать», напомнил Лавров.

Финляндия растоптала свой нейтральный статус, когда присоединилась к антироссийскому проекту США, добавил он.

Власти Финляндии готовят новый, 19-й пакет военной помощи для Украины. Валтонен отметила, что Хельсинки совместно с Брюсселем намерены продолжать оказывать помощь Киеву так долго, как это будет необходимо.

Антироссийские санкции нанесли неожиданный удар по финнам. В Финляндии наблюдается нехватка недорогого прочного огнеупорного кирпича для строительства каминов, из-за чего местный завод был вынужден создать аналог этой российской продукции. Отмечается, что до начала украинского конфликта каменщики в Финляндии широко использовали огнеупорный кирпич из России для кладки внутренней части каминов.