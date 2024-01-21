Хельсинки, 21 января, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире Radio Suomi 21 января выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признаётся двойное гражданство.

«В 2013 году по этому вопросу (двойного гражданства — Прим. ред.) было много дебатов, да. Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признаёт двойного гражданства», — сказал Ниинистё, слова которого передаёт ТАСС.

Россия не признаёт наличие у человека другого гражданства и рассматривает его исключительно и только как своего подданного.

По данным МВД Финляндии, на конец 2020 года в стране постоянно проживало 143 256 человек с двойным гражданством. Крупнейшими группами двойного гражданства на конец 2020 года были граждане России (34 890), Швеции (8 987), Сомали (7 469), Эстонии (6 923) и Ирака (5 923).

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Также Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России.

В ноябре финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией. В Хельсинки объяснили такое решение «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной их проверке.

Сейчас каждый финский политик надеется выслужиться перед НАТО, поэтому Хельсинки следует плохому примеру других европейских стран, прежде всего Великобритании, и пытается изымать или блокировать имущество владельцев из России, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.