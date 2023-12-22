Лахти, Финляндия, 22 декабря, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Жители города Лахти в Финляндии написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать как раньше изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat.

Финляндия

Как аргумент авторы представили то, что в Лахти и области Пяйят-Хяме живут много людей, для которых русский язык является родным. В школах его преподавали как иностранный.

«Мы абсолютно уверены, что мы должны вместе сделать всё возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность изучения русского языка в начальных и средних школах», — призвали инициаторы письма.

При этом финны напомнили, что русский язык является восьмым по распространенности языком в мире и третьим по распространенности в их стране.

«Русская культура увлекательна и богата. Вы можете лучше разобраться в этом, если знаете язык», — считают жители финского Лахти.

Как сообщало ИА Регнум, слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он «забыл» русский, рассчитаны на публику, для которой национализм стоит на первом месте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, Зеленский не лукавит о том, что ему теперь требуется переводчик, так как «ему много кто теперь требуется, судя даже по его внешнему виду, по выражению лица».

Захарова добавила, что подобный национализм внедряли на уровне привитого инстинкта в сознание украинцам десятилетиями.

В октябре 2023 года во время беседы с финалистами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева. Президент тогда отметил, что на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей истреблялась русская культура, язык и литература.