Москва, 10 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В настоящее время каждый из финских политиков надеется выслужиться перед своими новыми хозяевами из НАТО, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 10 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее министр юстиции Финляндии Леену Мери заявила, что правительство её страны намерено упростить изъятие недвижимости, принадлежащей россиянам, так как те будто бы «всё чаще пренебрегают» уплатой налогов, долгов и счётов.

«Финляндия пошла по проторенному пути многих европейских стран, — констатировал Джабаров. — Начиная прежде всего с Великобритании, которая пытается изымать наше имущество или блокировать его. Это контрпродуктивный путь, следование по которому финнам ничего не даст, кроме головной боли и изъятия финской собственности, которая присутствует в тех или иных российских активах».

По словам сенатора, к словам Мери следует отнестись спокойно. Тем более что сделанное ею заявление ещё не означает, что оно будет реализовано.

«Каждый из финских политиков старается выслужиться перед своими хозяевами из НАТО, — посетовал Джабаров. — Впрочем, Финляндия настолько маленькая страна, что если там что-то и случится, то мы можем этого просто не заметить. Не то это государство, которое может влиять на наше экономическое и финансовое положение. Поэтому надо относиться спокойно, а финны пусть сами думают, куда им дальше деваться после того, как вся эта психическая атака на Россию пройдёт».

При этом он согласился с тем, что планы финских властей выглядят не совсем честно, так как Хельсинки сам ухудшил экономические отношения с Россией и затруднил финансовые возможности россиян, проживающих в Финляндии.

«Когда современная Европа поступала честно? Последние годы все шаги Европейского союза, стран НАТО, да и вообще Запада были направлены только на то, что сделать отношения с Россией как можно хуже», — добавил сенатор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Мери в интервью компании YLE объяснила, что финское правительство хочет упростить процесс изъятия у россиян акций в жилищных кооперативах. По её словам, возникли проблемы и с информированием россиян о той или иной задолженности, поскольку между странами отсутствует почтовое сообщение.

Выполнить задуманное, как заверила Мери, финское правительство хочет до конца срока его полномочий в 2027 году.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что рядовые российские граждане тоже пострадают от санкций, но у его страны, мол, нет иного выбора.

Комментируя эти замечания, министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил его как хамское и сделанное неопытным в дипломатии человеком. По мнению руководителя главного внешнеполитического ведомства России, Финляндия «семимильными шагами» выдвигается в первый ряд антироссийской, русофобской кампании Запада.