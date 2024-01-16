Хельсинки, 16 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Власти Финляндии не откроют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в феврале. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на источник в правительстве Финляндии.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия», — цитирует издание слова источника.

Вместе с тем другой источник издания добавил, что на данный момент нет оснований думать, что ситуация изменится к февралю.

Ранее, 11 января, глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с Россией останутся закрытыми до 11 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре власти Финляндии до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Такое решение власти объяснили «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

С 30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли КПП на сухопутной границе с Россией до 13 декабря, а затем приняли решение о закрытии границы до 14 января. Рантанен 9 января заявила, что Хельсинки не собирается открывать КПП.