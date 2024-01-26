Москва, 26 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Самолёт Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане 20 января, не упал, утверждает 26 января один из пилотов самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв. С его слов, в результате грамотных действий лётчики смогли посадить борт на пике горы. Сегодня выжившие прибыли из Дубая в Москву и ответили на вопросы журналистов в аэропорту.

Сергей Бобылев/ТАСС Аркадий Грачёв

Самолёт, перевозивший тяжелобольную россиянку Анну Евсюкову в сопровождении мужа Анатолия и медика Игоря Сывороткина, совершал чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). С радаров борт пропал 20 января в афганской провинции Бадахшан.

Со слов фельдшера Сывороткина, когда в иллюминаторе появились горы, стало понятно, что с самолётом что-то не так.

«Потом сгруппировались, удар. Очнулся — вылезаю из снега», — поясняет фельдшер.

С его слов, Анна Евсюкова погибла сразу, а тело её мужа нашли только через 24 часа — его выбросило из самолёта и прижало крылом.

На следующее утро после крушения медик сходил за помощью в близлежащую деревню и стал просить помощи у местных жителей.

Причина ЧП

Один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане — пилот Дмитрий Беляков — рассказал, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность, которая привела к проблеме с топливом. По его словам, пилоты до последних минут перед крушением принимали меры по экстренной посадке самолета.

«Причиной крушения стала техническая неисправность. По всей видимости, проблема с топливом. Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — сказал он.

Провести более суток на морозе пришлось потому, что изначально поиски велись по неверным координатам, утверждает Аркадий Грачёв.

«Мы провели полтора дня на морозе. Доходило до того, что шнурки приходилось жечь, греться», — пояснил он.

А за помощью до ближайшей деревни пришлось идти по глубокому снегу с высоты 4000 метров.

Помощь Афганистана и спасибо Путину

Первую помощь выжившим оказывали в Кабуле. Аркадий Грачев поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что он выстроил хорошие отношения с Афганистаном. По словам пострадавших, никто из афганцев не был равнодушен к пострадавшим пилотам.

«Нас воспринимали как братьев — каждого… Мы лежали в больнице, к нам каждые пять минут приходили делегации, все интересовались нашим здоровьем, чем помочь», — отметил Грачёв.

Судьба «миллионов долларов»

Информацию местной газеты Hasht-e Subh, в которой со ссылкой не неназванные источники утверждалось, что в Афганистане из самолёта Falcon 10 украли более $1 млн (88,2 млн рублей).

«Там личные деньги [были]… Они [афганцы] пришли помогать, надо было как-то отблагодарить. Конечно, какие-то денежки небольшие мы им дали», — сказал Аркадий Грачёв RT.

Как сообщало ИА Регнум, Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утопао 20 января. На борт подняли 65-летнего Анатолия Евсюкова и 64-летнюю Анну Евсюкову. Известно, что супруги Евсюковы из Волгодонска. Анатолий — крупный предприниматель. Они вместе с сыном были на отдыхе в Таиланде. Анна заболела, состояние было тяжёлое, женщина находилась на аппарате ИВЛ. У неё отказали почти все органы, кроме мозга и сердца. Falcon в Индии приземлялся на дозаправку, вылетел дальше по маршруту и пропал с радаров.

Росавиация 21 января сообщила, что афганские спасатели направились к предполагаемому месту крушения Falcon 10. Рухнувший самолёт нашли в горах.

Выяснилось, что четыре человека спаслись. Отец пилота Юрий Грачёв в беседе с «Известиями» 22 января пояснил, что Аркадий Грачёв является опытным лётчиком, у него большое количество часов налёта, он перевозил тяжелобольных со всего мира ― из Египта, Армении, Казахстана. С его слов, то, что его сын смог посадить воздушное судно в снегу в горах и ночью — это настоящий подвиг.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о подробностях и причинах крушения.