Москва, 22 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Пилот упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв является опытным лётчиком, у него большое количество часов налёта, он перевозил тяжелобольных со всего мира ― из Египта, Еревана, Казахстана. Об этом в беседе с «Известиями рассказал отец пилота Юрий Грачёв.

Кадр из видео

То, что он смог посадить воздушное судно в снегу в горах и ночью — это настоящий подвиг, добавил Грачёв-старший.

«Сын — пилот от Бога. Он классный [лётчик] и самоотверженный. Это какое самообладание надо иметь? Он в рубашке родился!» — сказал мужчина.

Он добавил, что близкие были уверены, что Аркадий погиб, поскольку шансов выжить при такой аварии в горах практически нет. При этом, по его словам, родные надеялись хотя бы на то, что спасители обнаружат останки жертв катастрофы.

Мужчина выразил надежду на то, что, возможно, вечером этого дня сын ему позвонит. Он также добавил, что сейчас МЧС России готовит вертолёт до Москвы, чтобы перевезти выживших на родину. Они находятся в посольстве России в Кабуле.

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Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, зарегистрированный в российском реестре гражданских воздушных судов, перестал выходить на связь вечером 20 января и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан. Самолёт направлялся в Москву и осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда.

Из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью самолёт упал у горы Топхане в районе Зебак.

На борту самолёта находились шесть человек. Все члены экипажа и медработники, летевшие на Falcon 10, выжили, их доставили в Кабул. При этом пассажиры погибли. Эту информацию подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном. Эксперты выдвинули версии, что отказ сразу двух двигателей мог произойти либо из-за плохого топлива, либо из-за нарушений правил высоты полёта.

По факту катастрофы возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкинпоручил подготовить доклад о подробностях и причинах крушения.