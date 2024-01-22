Кабул, 22 января, 2024, 03:31 — ИА Регнум. В Афганистане 20 января разбился бизнес-джет Falcon 10. Самолёт зарегистрирован в Госреестре гражданских воздушных судов России. Борт выполнял чартерный санитарный рейс. В самолёте находились шесть человек, четверо из них чудом выжили, получили травмы различной тяжести. Семейную пару, собственно, из-за которой и совершался перелёт, пока не нашли. На борту находились пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медработники Игорь Сывороткин и Павел Попов.

(сс) Falcon® Photography Самолет

После крушения Сывороткин смог добраться до близлежащего села и жестами попросил о помощи.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном.

Изначально Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утопао. На борт подняли 65-летнего Анатолия Евсюкова и 64-летнюю Анну Евсюкову. Известно, что супруги Евсюковы из Волгодонска. Анатолий — крупный предприниматель. Они вместе с сыном были на отдыхе в Таиланде. Анна заболела, состояние было тяжёлое, женщина находилась на аппарате ИВЛ. У неё отказали почти все органы, кроме мозга и сердца. Их планировалось доставить в Москву.

Falcon в Индии приземлялся на дозаправку, вылетел дальше по маршруту и пропал с радаров.

Как попал самолёт в Афганистан — предстоит выяснить — власти заявили, что бизнес-джет не должен был пролетать над их страной.

Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что у них заканчивается топливо. Экипаж решил экстренно сесть в Таджикистане на аэродроме Куляб. В какой-то момент у самолёта отказали оба двигателя. Предполагается, тогда Falcon и потерпел авиакатастрофу.

Эксперты выдвигают версии, что отказ сразу двух двигателей мог произойти либо из-за плохого топлива, либо из-за нарушений правил высоты полёта.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о подробностях и причинах крушения.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Мексики в авиакатастрофе с участием частного самолёта погибли четыре человека.

Борт потерпел крушение после того, как пилот запросил поддержку в аэропорту Рамоса-Ариспе для посадки. Затем воздушное судно всё же упало с высоты около 200 метров вблизи стоянки аэропорта.

В июле 2022 года при крушении военного вертолёта на западе Мексики погибли 14 человек. Воздушное судно американского производства типа Black Hawk направлялось для участия в операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованной преступной группировки «Картель Гвадалахары». На борту вертолёта находилось 15 человек, вертолёт рухнул в окрестностях Лос-Мочиса в западном мексиканском штате Синалоа. В живых остался только один человек.