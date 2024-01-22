Кабул, 22 января, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Двое россиян, летевших в разбившемся в Афганистане частном самолёте Falcon 10, погибли, сообщил 22 января представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Двое российских пассажиров погибли», — процитировало представителя служб агентство «РИА Новости».

Он уточнил, что тела погибших доставят спецрейсом из Кабула в Россию. Спецборт для эвакуации тел направится в столицу Афганистана завтра, 23 января.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861673" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые кадры россиян, выживших в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане

Как сообщало ИА Регнум, крушение Falcon произошло 21 января в горах на границе Афганистана и Таджикистана из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Частный самолёт следовал в Москву. На борту находились пассажиры — 64-летняя Анна Евсюкова и 65-летний Анатолий Евсюков.

Экипаж самолёта осуществлял медицинскую эвакуацию Евсюковой из Паттайи на Таиланде. На борту также находились пилоты 42-летний Аркадий Грачёв и 41-летний Дмитрий Беляков и медицинские работники 26-летний Игорь Сывороткин и 44-летний Павел Попов.

Росавиация 21 января сообщила, что афганские спасатели направились к предполагаемому месту крушения Falcon 10. Рухнувший самолёт нашли в горах. Выяснилось, что четыре человека спаслись. Сывороткин смог добраться до села и попросил местных жителей о помощи.