Москва, 26 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. На борту частного самолёта Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, не было денег. Об этом рассказал пилот Аркадий Грачёв, выживший после авиакатастрофы.

Кадр из видео Пилот Аркадий Грачёв

Он опроверг информацию о том, что в самолёте было около 1,2 млн долларов.

«Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, надо как-то было отблагодарить. Мы им небольшие денежки дали», — сообщил в беседе с «РИА Новости» пилот.

По словам Грачева, некоторые выжившие после падения самолёта были не в силах идти, из-за чего афганцы «просто тащили их волоком». После этого пассажиры дали им небольшие деньги в качестве благодарности.

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Ранее газета Hasht e Subh сообщила, что из самолёта Falcon 10, который 20 января потерпел крушение в Афганистане, украли около $1,2 млн. По данным издания, после этого губернатор Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию произошедшего, которой руководит глава управления разведки «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадахшан.

В материале указано, что первой к разбившемуся самолёту прибыла группа людей, связанная с начальником штаба вооруженных сил «Талибана» Фасихуддином Фетратом.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, зарегистрированный в российском реестре гражданских воздушных судов, перестал выходить на связь вечером 20 января и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан. Направлявшийся в Москву самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда.

Воздушное судно из-за технической неисправности упал у горы Топхане в районе Зебак. На борту находились шесть человек. Управляли самолётом Аркадий Грачёв и Дмитрий Беляков, также в самолёте летели медицинские работники — Игорь Сывороткин и Павел Попов. Все члены экипажа и медработники выжили, их доставили в Кабул. При этом пассажиры погибли.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном. СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Основная версия авиакатастрофы — отказ двигателей.

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четверо граждан России ― два пилота и два медика ― 26 января прибыли из Дубая в московский аэропорт Внуково.