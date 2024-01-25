Москва, 25 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Прежде чем говорить о госнаградах, необходимо дождаться завершения следствия по делу о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока до конца непонятно, что произошло, исследовать останки начали только вчера.

«Следствие по Ил-76 должно завершиться, прежде чем представить экипаж к наградам», ― сказал Песков.

Он добавил, что сначала военные должны сказать, что именно произошло.

«Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива», ― сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области около 11:00 мск 24 января при выполнении планового полёта. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. На место падения отправили комиссию ВКС России для установления причин катастрофы.

В Минобороны заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по воздушному судну при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. При этом руководство Украины прекрасно знало о том, что перевозку пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород осуществляет российская военно-транспортная авиация. И тем не менее киевский режим пошёл на такой шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В министерстве назвали удар Киева по самолёту терактом.

Лётчики, которые находились в Ил-76, сбитом украинской армией, были из Оренбургской области. Как заявил губернатор региона Денис Паслер, экипаж погиб, уводя сбитый самолёт в сторону от мирных граждан. Он назвал лётчиков настоящими героями, доказавшими, что для российских военных ценна человеческая жизнь.