Оренбург, 24 января, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Лётчики, которые находились в Ил-76, сбитом 24 января украинской армией под Белгородом, были из Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.

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«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, лётчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», — написал он.

Паслер сообщил, что экипаж погиб, уводя сбитый самолёт в сторону от мирных граждан. Губернатор назвал лётчиков настоящими героями, доказавшими, что для российских военных ценна человеческая жизнь. Вместе с тем ВСУ показали, что не ценят даже своих, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбили Ил-76 24 января, он упал в Корочанском районе Белгородской области. Кроме российских лётчиков, на его борту находились 65 украинских военнопленных и три сопровождавших их офицера ВС России. Никто из них не выжил.

В Минобороны РФ доложили, что самолёт доставлял военнопленных для обмена и в Киеве это знали. Российский МИД назвал атаку ВСУ террористическим актом, отметив, что всех причастных к этому преступлению выявят и они понесут наказание, как полагается по закону.

Также ИА Регнум получило видео крушения Ил-76, на кадрах видно, что самолёт горел, когда падал, а также оставил черный дым в небе. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что такие полосы бывают от выбросов из двигателя, это подтверждает, что экипаж выравнивал самолёт.