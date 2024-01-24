Москва, 24 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Украинские военные с вечера 23 января предприняли серию попыток атак территории России с помощью беспилотников. В частности, под удар попали Белгородская и Орловская области.

Иван Шилов ИА Регнум

Дроны над Белгородской областью

Утром 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Ближнее. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

После этого в Минобороны пояснили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около десяти часов утра по московскому времени уничтожили украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью.

В связи с атакой ВСУ в областном центре включили оповещение о ракетной опасности. Гладков призвал людей по возможности спуститься в укрытия. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Вечером 23 января губернатор сообщил, что российская система противовоздушной обороны ПВО сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. Цель уничтожили в районе села Тимоново.

Помимо этого, в течение дня украинские военные с помощью дронов-камикадзе атаковали село Терезовка и хутор Балки в Шебекинском городском округе. Также ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе. В результате этих атак никто не пострадал.

Беспилотники ВСУ сбили над Орловской областью

Утром 24 января российские военные обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Орлом. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что дроны ВСУ нейтрализовали в Железнодорожном и Северном районах города. К местам падения украинских беспилотников направили экстренные и силовые службы для обеспечения безопасности людей.

По данным Министерства обороны, российские силы ПВО перехватили четыре дрона в небе над Орловской областью.

Позднее мэр Орла Юрий Парахин рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков дронов повреждения получили несколько домов в Северном и Железнодорожном районах областного центра, выбило стёкла в нескольких многоэтажках. Он добавил, что никто не пострадал.