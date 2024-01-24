Орел, 24 января, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Российские военные утром 23 января обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Орлом, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал глава региона.

По его словам, военные нейтрализовали дроны ВСУ в Железнодорожном и Северном районах города. Клычков уточнил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор отметил, что к местам падения направились экстренные и силовые службы для обеспечения безопасности людей и проведения необходимых мероприятий. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января Минобороны России проинформировало об уничтожении над Смоленской областью трёх украинских беспилотников. 22 января стало известно, что один из этих дронов направлялся для атаки на аэродром Смоленск-Северный.

21 января появилась информация о том, что в Белгородской области беспилотники-камикадзе ВСУ попытались атаковать два хутора в Шебекинском городском округе. В результате случившегося загорелся экскаватор в хуторе Балки, а в хуторе Терезовка дрон упал на гражданский автомобиль.