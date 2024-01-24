Белгород, 24 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом 24 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности», — написал он.

Глава региона ввиду этого призвал находящихся дома горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а в случае нахождения на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 января в Белгороде также объявили о ракетной опасности. В связи с этим горожанам рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Позднее в этот же день Гладков сообщил о сбитых силами ПВО в небе над регионом ракетах украинской армии, двигавшихся в сторону Белгорода и Белгородского района.

Днём 18 января губернатор Белгородской области написал, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница. Её направили в городскую больницу № 2 для оказания медпомощи.

Вечером 17 января жителей Белгорода и Валуек тоже предупреждали о ракетной опасности. Власти города выпустили оповещение после получения предупреждений от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.