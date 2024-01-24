Орел, 24 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В результате падения обломков украинских беспилотников на территории Орла повреждения получили несколько домов: в Северном и Железнодорожном районах областного центра выбило стёкла в ряде многоэтажек. Об этом сообщил глава города Юрий Парахин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительный ущерб — выбитые стёкла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», — сообщил Парахин, отметив, что информации о полном объёме повреждений пока нет.

По словам главы города, в результате атаки украинских дронов никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. В городской администрации начала работу комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России утром 24 января проинформировало о четырёх перехваченных над территорией Орловской области украинских беспилотниках самолётного типа.

Губернатор Андрей Клычков утром 24 января сообщил, что российские военные нейтрализовали несколько украинских дронов над Северным и Железнодорожным районами Орла. Никто в результате атаки не пострадал.