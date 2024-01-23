Белгород, 23 января, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны вечером 23 января сбила воздушную цель в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент, по предварительным данным, каких-либо разрушений нет, информации о пострадавших не поступало.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что в течение дня Вооружённые силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали село Терезовка и хутор Балки Шебекинского городского округа, а также хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атак никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 22 января, украинская армия обстреляла территорию посёлка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате обстрела повреждения получили линии электропередачи, из-за чего абоненты в нескольких населённых пунктах остались без света.