Орел, 24 января, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Орловской областью утром 24 января, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Ранее о нескольких обезвреженных на Орлом дронах написал глава области Андрей Клычков. Он уточнил, что их нейтрализовали в Железнодорожном и Северном районах города.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января Вооружённые силы России уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ над Орловской областью. Ещё один дрон сбили в Тульской области.