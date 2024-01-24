Белгород, 24 января, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российские дежурные средства ПВО уничтожили в районе десяти часов утра по московскому времени украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 10:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Вячеслав Гладков ранее проинформировал об уничтожении украинского беспилотника над селом Ближнее в Белгородском районе. В результате никто не пострадал, сведения о разрушениях уточняются, добавил глава Белгородской области.

Губернатор также сообщил, что в областном центре работает оповещение о ракетной опасности. Он призвал людей по возможности спуститься в укрытия.

Гладков вечером 23 января сообщил, что силы ПВО сбили воздушную цель в районе села Тимоново в Валуйском городском округе. В течение дня ВСУ атаковали несколько населённых пунктов региона с помощью дронов-камикадзе.

В результате массированного ракетного обстрела Белгорода 30 декабря погибли 25 и пострадали 108 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на мирных граждан России терактом.