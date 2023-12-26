Вашингтон, 26 декабря, 2023, 15:52 — ИА Регнум. США приостановили военную помощь Украине из-за провала контрнаступления. Об этом, как сообщило издание Newsweek, заявил бывший сотрудник Совета безопасности США и экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя», — сказал бывший сотрудник Совбеза США.

По словам Аллена, дополнительную военную помощь Киеву уже бы предоставили, если бы контрнаступление украинских сил прошло бы успешнее. При этом он не исключил, что военная поддержка Украины продолжится, если контрнаступление пойдет лучше.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. Однако Конгресс не смог согласовать помощь Украине. В ноябре член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что власти должны прекратить оказывать финансовую помощь киевскому режиму. По её мнению, нужно заботиться о решении внутренних проблем.

В декабре в Конгрессе сообщили, что политики отказываются оказывать помощь Киеву из-за коррупции на Украине. Так, конгрессмен Скотт Перри отметил, что США платят за украинское правительство пенсии и пособия, тогда как сами не могут позволить себе обеспечить американцев.

При этом в Госдепартаменте 19 декабря заявили, что США не могут без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине. Многие эксперты однако сообщали, что без помощи США и НАТО Украина сможет продержаться только несколько месяцев.