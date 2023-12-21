Брюссель, 21 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года, сообщила 21 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы перевели последний транш в размере 1,5 млрд евро из нашего пакета помощи Украине на 18 млрд евро в 2023 году», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря саммиту ЕС не удалось утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро на следующие четыре года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи для Украины. По его мнению, в организации могут снова рассмотреть этот вопрос в январе следующего года.

Позднее в этот же день глава венгерского правительства заявил, что Венгрия не собирается поддерживать направление помощи Киеву из бюджета ЕС. Он уточнил, что при необходимости Будапешт «нажмёт ручной тормоз» для блокирования такого решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что позиция Венгрии по выделению Киеву средств из бюджета Евросоюза — это позиция суверенного государства, у которого есть собственные интересы. При этом представитель Кремля добавил, что отношения Еврокомиссии с Венгрией — это дело Европейского союза, а не России.