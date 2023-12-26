Берлин, 26 декабря, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Кристиан Линднер не нашёл оснований для увеличения объёмов помощи Украине, так как ФРГ и так много сделала, заявил он 26 декабря на телеканале NTV.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии», — сказал глава министерства.

Линднер подчеркнул, что Германия занимает второе место в мире по количеству переданной Украине помощи. Он также призвал тщательнее распределять нагрузку между странами, которые поддерживают киевский режим, министр против того, чтобы ФРГ тратила на это больше остальных.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник Совета безопасности США и экс-помощник американского президента Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен 26 декабря заявил, что Вашингтон приостановил выделение помощи Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, Украине уже дали бы дополнительную военную помощь, если бы она показала успехи на фронте. При этом он не исключил, что США продолжат поддерживать Киев, если он добьётся успехов на поле боя.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 декабря сообщила, что ЕС перевёл Украине последний транш из пакета помощи, выделенного на 2023 года. При этом выделение €50 млрд на следующие четыре года до сих пор не согласовали из-за вето Венгрии.