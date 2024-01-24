Киев, 24 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Страны Запада пообещали Киеву в этом году поставить оружие, которого ещё нет, заявил спикер украинского минобороны Илларион Павлюк, сообщило издание «Общественное. Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум

Представитель украинского военного ведомства по итогам заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» заявил, что встреча оказалась очень продуктивной, стороны взяли на себя важные обязательства.

«В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать <…> логистические узлы», — сказал Павлюк.

Как сообщало ИА Регнум, в США остаётся нерешённым вопрос о выделении $61 млрд на поддержку ВСУ. Перед Новым годом американское руководство не сумело договориться с Конгрессом. Президент США Джо Байден 18 января заявил, что дальнейшей финансовой помощи ВСУ препятствует меньшинство представителей Конгресса.

Координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби 23 января заявил, что Белый дом хочет, чтобы Конгресс решил вопрос с выделением Киеву $61 млрд.

В ЕС также не удалось согласовать выделение помощи Киеву. На встрече 19 января представители стран ЕС не смогли согласовать его ежегодный бюджет в €5 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 января заявил, что республика не будет финансировать поставки оружия Киеву из средств Европейского фонда мира.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что на Западе знают о торговле переданным оружием на украинском чёрном рынке. Он назвал преступными поставки Западом оружия Киеву: ВСУ из этого оружия убивают мирное население. Запад это не останавливает, отметил глава российской дипломатии.