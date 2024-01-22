Москва, 22 января, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН усомнился в том, что страны Запада якобы не в курсе перепродажи поставленного Украине оружия на чёрном рынке.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Министр отметил, что сейчас любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки M16 за криптовалюту. Этим уже пользуются террористические группировки.

Даже США уже признали проблему перепродажи западного оружия с Украины, указал он.

«В стремлении максимально нажиться на конфликте ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на чёрном рынке… Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», — добавил российский министр.

Министр обороны России Сергей Шойгу также ранее заявлял, что предаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов. Всё это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что Москве не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы.

В конце августа 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США поставляют на Украину технику на миллиарды долларов, но большая часть этой военной помощи исчезает. Эксперт предположил, что вполне вероятно, что это оружие попадает на чёрный рынок.