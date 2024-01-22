Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Киевский режим методично, безжалостно и намеренно наносит удары по гражданским объектам в России западным оружием, но Запад продолжает поставлять его на Украину, заявил 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам», — заявил он.

Лавров напомнил, что ВСУ 30 декабря нанесли удар по жилым кварталам Белгорода, а 21 января обстреляли рынок в Донецке. В то же время большинство стран, входящих в ЕС, продолжают поставлять оружие Киеву, лишаясь своих запасов, которые придётся потом пополнять, покупая новое оружие у США, добавил министр.

Глава МИД заявил, что кровь погибших мирных жителей на тех, кто передаёт оружие Украине и заявляет, будто киевский режим вправе выбирать, куда наносить удары западным оружием.

Глава ДНР Денис Пушилин 31 января заявил, что от удара ВСУ по рынку в Донецке погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинская армия действовала по схеме, чтобы погибло как можно больше жителей и прибывших к ним на помощь. Для удара применяли снаряды натовского калибра 155 мм, в том числе взрывающиеся над землёй. 22 января в Донецке объявили день траура.

Удар по центру Белгорода ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По информации Минздрава, от обстрела погибли 24 человека, в том числе четверо детей, пострадал 131 житель. МИД Франции назвал удар по Белгороду правом Украины на самооборону. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал на заявление Парижа, назвав французов «уродами».