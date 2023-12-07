Берлин, 7 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Объём помощи Украине с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Кильского института мировой экономики (IfW).

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным института, с августа по октябрь текущего года объём вновь выделенной помощи Украине резко сократился. Так, стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является самым низким показателем с января прошлого года.

Отмечается, что за последние три месяца из 42 отслеживаемых доноров лишь 20 выделили новые пакеты помощи, что является наименьшей долей активных доноров с начала конфликта.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украине остаётся только надеяться, что ЕС, наконец, примет свой давно анонсированный пакет поддержки в размере 50 млрд евро», — приводит пресс-служба слова директора исследовательского центра Кильского института Кристофа Требеша, который также отметил, что растёт зависимость Украины от нескольких основных доноров (Германии, США и скандинавских стран).

Как передавало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, поскольку за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51 при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь ВСУ.

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Американский президент Джо Байден в ходе своего спецобращения 6 декабря заявил, что союзники Украины вряд ли продолжат оказывать ей поддержку без нового финансирования США. По его словам, за дальнейшими действиями США наблюдает весь мир.