Российская система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Губернатор Гладков сообщил о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Белгород, 24 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Об этом 24 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дрон ликвидировали над селом Ближнее.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее», ― написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде утром 18 января объявили о ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам. Позднее Гладков сообщил, что средства ПВО сбили над регионом ракеты украинской армии, направленные в сторону Белгорода и Белгородского района. Всего ВСУ запустили десять ракет, все успешно ликвидировали.
Российские силы противовоздушной обороны 17 января сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресекли около 12:00 мск.
Минобороны России утром 24 января проинформировало о четырёх перехваченных над территорией Орловской области украинских беспилотниках самолётного типа. В результате падения обломков дронов в Орле повреждения получили несколько домов: в Северном и Железнодорожном районах областного центра выбило стёкла в ряде многоэтажек.