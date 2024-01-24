Белгород, 24 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Об этом 24 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что дрон ликвидировали над селом Ближнее.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде утром 18 января объявили о ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам. Позднее Гладков сообщил, что средства ПВО сбили над регионом ракеты украинской армии, направленные в сторону Белгорода и Белгородского района. Всего ВСУ запустили десять ракет, все успешно ликвидировали.

Российские силы противовоздушной обороны 17 января сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресекли около 12:00 мск.

Минобороны России утром 24 января проинформировало о четырёх перехваченных над территорией Орловской области украинских беспилотниках самолётного типа. В результате падения обломков дронов в Орле повреждения получили несколько домов: в Северном и Железнодорожном районах областного центра выбило стёкла в ряде многоэтажек.