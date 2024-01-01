Белгород, 1 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. То, что произошло в Белгороде, является терактом, это был целенаправленный удар по гражданскому населению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

Кадр из видео

«То, что сейчас произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня, что такое РСЗО вы, люди военные, знаете, это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что это целенаправленный удар по гражданскому населению.

«Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря.

Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

Минздрав России 31 декабря сообщил о том, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что, среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.