Брюссель, 23 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) заключил контракт на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 мм на сумму 1,2 млрд евро. Об этом 23 января рассказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания договора.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

«Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью $1,2 млрд», — сказал он.

По утверждению Столтенберга, эти боеприпасы позволят альянсу защитить союзников и продолжить оказывать военную помощь Киеву.

Гендиректор агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс уточнила, что военный блок получит снаряды по контракту в течение 24–36 месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалацию и военный конфликт. Он также назвал одной из целей НАТО поддержку Украины.

При этом ранее в этот же день генсек НАТО признал, что альянс сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны России какой-либо из входящих в него стран или их союзников. По его словам, военный блок внимательно наблюдает за действиями Москвы, увеличивая бдительность и присутствие на восточном фланге.

Украинские войска 21 января обстреляли Кировский район Донецка с использованием артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Основной удар пришёлся по рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Из-за действий ВСУ в ДНР в этот день погибли 28 мирных жителей. В республике из-за обстрелов 22 января объявили днём траура

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 22 января рассказал, что украинские военные обстреливали городской рынок Донецка по особой схеме. Она позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто приходил им на помощь.