Брюссель, 23 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) наращивает присутствие у границ России якобы из-за желания не допустить эскалацию и военный конфликт. С таким утверждением 23 января выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире блока в Брюсселе.

РИА Новости

По его словам, после начала российской спецоперации в феврале 2022 года у НАТО появилось две задачи.

«Первая — это поддержка Украины… Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — сказал Столтенберг.

Альянс выполняет их путём усиления своего восточного фланга, наращивания инвестиций в сферу обороны и проводя новые военные учения, добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января Столтенберг признал, что НАТО на сегодня не видит непосредственной угрозы какой-либо из входящих в него стран или их союзников со стороны России. При этом он уточнил, что альянс внимательно наблюдает за действиями российской стороны, наращивая бдительность и своё присутствие на восточном фланге.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр 19 января призвал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, на фоне якобы возросшей угрозы конфликта западным странам нужно создать систему, позволяющую обучить военному делу как можно большее количество людей, даже если военный конфликт не начнётся.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 21 января заявил, что такие манёвры, как проводимые НАТО учения Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов. Дипломат подчеркнул, что Россию нельзя запугать такими провокационными демонстрациями силы, так как у неё имеются все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.